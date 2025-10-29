Foriegn
2026 Wanda Diamond League calendar:
8 May – Doha
16 May – Shanghai
23 May – Xiamen
31 May – Rabat
4 June – Rome
7 June – Stockholm
10 June – Oslo
26 June – Paris
4 July – Eugene
10 July – Monaco
18 July – London
21 August – Lausanne
23 August – Silesia
27 August – Zurich
4–5 September – Final in Brussels
🔗 Follow Ghanaian Times WhatsApp Channel today. https://whatsapp.com/channel/0029VbAjG7g3gvWajUAEX12Q
🌍 Trusted News. Real Stories. Anytime, Anywhere.
✅ Join our WhatsApp Channel now! https://whatsapp.com/channel/0029VbAjG7g3gvWajUAEX12Q