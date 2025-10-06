Sports

Scores at a Glance

October 6, 2025
Less than a minute

Nana Fosu Gyeabour Park

  • Bechem United 0 – 0 Hearts of Oak

Swedru Sports Stadium

  • Swedru All Blacks 0 – 1 Bibiani Gold Stars
  • Eleven Wonders 0 – 1 Young Apostles

Tuba Astro Turf

  • Dreams FC 1 – 1 Vision FC

Hohoe Sports Stadium

  • Hohoe United 4 – 1 Karela United

Baba Yara Stadium

  • Asante Kotoko 0 – 0 Heart of Lions

Golden City Park

  • Berekum Chelsea 2 – 0 Basake Holy

TNA Stadium

  • Medeama SC 2 – 1 Nations FC

Nsenkyire Sports Arena (Rained Off)

  • Samartex FC vs Aduana FC — Postponed to 9:00 a.m. today

