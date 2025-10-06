Sports
Scores at a Glance
Nana Fosu Gyeabour Park
- Bechem United 0 – 0 Hearts of Oak
Swedru Sports Stadium
- Swedru All Blacks 0 – 1 Bibiani Gold Stars
- Eleven Wonders 0 – 1 Young Apostles
Tuba Astro Turf
- Dreams FC 1 – 1 Vision FC
Hohoe Sports Stadium
- Hohoe United 4 – 1 Karela United
Baba Yara Stadium
- Asante Kotoko 0 – 0 Heart of Lions
Golden City Park
- Berekum Chelsea 2 – 0 Basake Holy
TNA Stadium
- Medeama SC 2 – 1 Nations FC
Nsenkyire Sports Arena (Rained Off)
- Samartex FC vs Aduana FC — Postponed to 9:00 a.m. today
